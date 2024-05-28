Üye Girişi
Haberler

Erzurum'da silah bulunan zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da yapılan aramada silah bulunan bir zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, ruhsatsız silah bulunduranları engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Operasyonda 3 tabanca, 2 şarjör ve 68 fişek ele geçirildi.

Erzurum'da ekiplerce yapılan aramada ikametinde silah bulunan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kent genelinde ruhsatsız silah bulunduranları engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda İ.D'nin (44) evine düzenlediği operasyonda 3 tabanca, 2 şarjör ve 68 fişek ele geçirdi, şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Erzurum Güvenlik Suç Hukuk Politika Güncel Haberler

'7 çocuğum aç' deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

"7 çocuğum aç" deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Roma turu' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na "Roma turu" tepkisi

 İsrail, Refah'ta yine masum sivilleri vurdu: 21 kişi öldü, onlarca yaralı var

İsrail, Refah'ta yine masum sivilleri vurdu: 21 kişi öldü, onlarca yaralı var

 10 yıllık tarihi protokol! Kuşadası plajları halka açılıyor, şemsiye ve şezlonglar da ücretsiz olacak

10 yıllık tarihi protokol! Kuşadası plajları halka açılıyor, şemsiye ve şezlonglar da ücretsiz olacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title