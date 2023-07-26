Erzurum'da Şiddetli Yağışlar Yol Kapattı

Erzurum ve çevresinde etkili olan şiddetli yağışlar, Tekman ilçesi yönünde yolun kapanmasına neden oldu. Vatandaşlar cep telefonlarıyla olayı kayıt altına aldı. Ekiplerin çalışması sonucunda yol tekrar ulaşıma açıldı.

Erzurum ve çevresinde etkili olan yağışlar zaman zaman hayatı da olumsuz şekilde etkiliyor.

Dün Tekman ilçesi yönüne gitmek isteyen vatandaşlar bir anda artan yağmur nedeniyle ve yolun gelen selden dolayı kapanması yüzünden zor anlar yaşadı. Aşır yağışlar nedeniyle ulaşıma kapanan yolu vatandaşlar cep telefonları ile kayıt altına aldılar. Daha sonra bölgeye gelen ekipler gerekli çalışmadan sonra yolu ulaşıma açtı. - ERZURUM