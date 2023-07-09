Erzurum'da Şiddetli Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Erzurum'da öğle saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla bazı yollar suyla kaplandı. Alt geçitte mahsur kalan sürücüyü itfaiye erleri kurtardı. Suların doldurduğu yolların girişinde önlem alan polis, sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi. Halk, ıslanmamak için yol kenarındaki ağaçların ve iş yeri tentelerinin altına girdi. İş yeri sahipleri suyun dükkanlarına girmesini engellemeye çalıştı. Yaklaşık bir saat süren selin ardından belediye görevlileri tıkanan ızgaraları temizledi ve yollar açıldı.

ERZURUM'da öğle saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla bazı yollar suyla kaplandı. Alt geçitte mahsur kalan ve aracının üzerine çıkarak bekleyen sürücüyü itfaiye erleri kurtardı.

Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış ulaşımda özellikle alt geçitlerde aksamalara neden oldu. Yakutiye ilçesindeki Hamidiye Alt Geçidine giren bir sürücü mahsur kaldı. Suların kısa sürede doldurduğu alt geçitte mahsur kalan sürücü otomobilinin üzerine çıkarak bekledi. Cep telefonu ile itfaiyeyi arayarak yardım isteyen sürücü kısa sürede kurtarıldı. İtfaiye aracı ticare aracın yanınan giderek sürücüyü araca alarak bölgeden uzaklaştırdı.

Suların doldurduğu yolların girişinde önlem alan polis, sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi. Halk, ıslanmamak için yol kenarındaki ağaçların ve iş yeri tentelerinin altına girdi. İş yeri sahipleri ellerinde fırçalarla suyun dükkanlarına girmesini engellemeye çalıştı. Yaklaşık bir saat süren selin ardından belediye görevlileri tıkanan ızgaraları temizledi ve yollar açıldı.