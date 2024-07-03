Erzurum'da Şiddetli Sağanak Sonrası Cadde Çöktü
Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Çaykara Caddesi'nde, dün etkili olan şiddetli yağış sonrası çökme meydana geldi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından önlem alınarak onarım çalışmaları başlatıldı.
Erzurum'da dün etkili olan şiddetli sağanak sonrası caddede çökme meydana geldi.
Yakutiye ilçesindeki Çaykara Caddesi'nde, şiddetli yağış nedeniyle sabah saatlerinde çökme yaşandı.
Derin çukurun açıldığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri şerit çekerek önlem aldı.
Polis ve zabıta ekiplerinin trafiğe kapattığı yolda onarım çalışması başlatıldı.