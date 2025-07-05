Erzurum'da Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Erzurum'da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle cadde ve yollar su birikintileriyle doldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Meteoroloji kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulundu.

Erzurum'da etkili olan şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Gece hava sıcaklığının 10 derece kaydedildiği kentte, sabah saatlerinde şiddetli sağanak etkili oldu.

Sağanak nedeniyle cadde ve yolların yanı sıra alt geçitlerde su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden Erzurum ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli yağış, Erzincan ve çevresinde ise kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
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