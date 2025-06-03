Erzurum'da Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Erzurum'da Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Erzurum'da aniden etkili olan şiddetli sağanak, alt geçitleri su bastı ve cadde ile sokaklarda su birikintileri oluştu. Trafikte aksamalar yaşanırken, belediye ekipleri su tahliyesi çalışmaları yaptı.

Erzurum'da şiddetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte öğleden sonra aniden etkili olan şiddetli sağanak sonrası alt geçitleri su bastı.

Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, trafik aksadı.

Kent merkezindeki Fil Geçti ve Aziziye alt geçitleri yağış sonrası biriken su nedeniyle polis ekiplerince ulaşıma kapatıldı.

Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda biriken suları temizlemek için çalışma yürüttü.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
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