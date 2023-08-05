Erzurum'da şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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Erzurum'da güneşli havanın ardından öğleden sonra bastıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar otobüs duraklarına ve iş yerlerinin önündeki saçakların altına sığındı. Belediye su tahliye çalışması yaparken polis ekipleri alt geçitleri trafiğe kapattı.
Erzurum'da şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte güneşli havanın ardından öğleden sonra bastıran sağanak nedeniyle merkezdeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına ve iş yerlerinin önündeki saçakların altında sığındı.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi birikintilerin oluştuğu bazı köprülerde su tahliye çalışması yaptı.
Polis ekipleri de kent merkezindeki alt geçitleri trafiğe kapatarak kavşaklarda önlem aldı.