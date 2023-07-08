Erzurum'da Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Erzurum'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte bazı yollar suyla kaplandı ve ulaşımda aksamalar yaşandı. Halk ise ıslanmamak için ağaçların ve iş yeri tentelerinin altına sığındı.
ERZURUM'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla bazı yollar suyla kaplandı. Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış ulaşımda özellikle alt geçitlerde aksamalara neden oldu. Polis sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi. Halk, ıslanmamak için yol kenarındaki ağaçların ve iş yeri tentelerinin altına girdi. İş yeri sahipleri ellerinde fırçalarla suyun dükkanlarına girmesini engellemeye çalıştı. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel