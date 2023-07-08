Erzurum'da Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Erzurum'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte bazı yollar suyla kaplandı ve ulaşımda aksamalar yaşandı. Halk ise ıslanmamak için ağaçların ve iş yeri tentelerinin altına sığındı.