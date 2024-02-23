Üye Girişi
Haberler

Erzurum'da sentetik uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Güncelleme:

Erzurum'da polis ekipleri tarafından durumundan şüphelenilen bir kişinin üst aramasında 825,93 gram sentetik uyuşturucu ile 10 bin 215 lira ele geçirildi. Zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Erzurum'da sentetik uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelenilen A.K'nin (30) üst aramasında 825,93 gram sentetik uyuşturucu ile 10 bin 215 lira ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Erzurum Narkotik Suçlar Güvenlik Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title