Erzurum'da sentetik uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
Erzurum'da polis ekipleri tarafından durumundan şüphelenilen bir kişinin üst aramasında 825,93 gram sentetik uyuşturucu ile 10 bin 215 lira ele geçirildi. Zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Erzurum'da sentetik uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelenilen A.K'nin (30) üst aramasında 825,93 gram sentetik uyuşturucu ile 10 bin 215 lira ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.