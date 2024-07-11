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Erzurum'da sel felaketi sonrası yaralar sarılıyor

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Erzurum'da etkili olan sağanak yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketi, 1 kişinin hayatını kaybetmesine ve 4 kişinin yaralanmasına neden oldu. Selin yol açtığı zararların giderilmesi için çalışmalar başlatıldı.

Erzurum'da etkili olan sağanak, 8 ilçeye bağlı 29 kırsal mahallede zarara neden oldu. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı sel felaketi sonrası yaraların sarılması için çalışma başlatıldı.

Erzurum'da 2 gün boyunca sağanak etkili oldu. Sağanak sonrası merkez ve ilçelerde toprak kaymaları yaşandı. Karayazı ilçesinde sağanak, sele yol açtı. Selde 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı, 95 hayvan da öldü. Selde ayrıca birçok ev, ahır ve tarım arazisi zarar gördü.

Sel suları Tekman ilçesine bağlı Kalaycı, Hamzanlar, Mollamehmet, Dalsöğüt, Pasinler ilçesine bağlı Büyüktuy, Pusudere, Küçüktuy, Yeniköy, Karayazı ilçesine bağlı Sukonak, Dörtpınar, Karaçoban ilçesine bağlı Kopal, Uzundere ilçesine bağlı Sapaca, Çamlıyamaç, Gölbaşı, Cevizli, Seyitefendi, Dikyar, Ulubağ, Gölbaşı, Cevizli, Çağlayan, Oltu ilçesine bağlı Sarısaz, Dikyar, Tortum ilçesine bağlı Pirinkayalar, Horasan ilçesine bağlı Çamlıkale, Kadıcelal, Akçatoprak, Kükürtlü ve Harçlı mahallelerinde hasara yol açtı.

SU TAHLİYESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

AFAD Başkanı Okay Memiş'in de incelemede bulunduğu Erzurum'da Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında ilgili kurumların katılımıyla toplantı yapıldı. Vali Çiftçi, başkanlığındaki toplantıların ardından selde evleri yıkılan vatandaşlara ilk etapta çadır ve konteyner temin edilirken, temiz su ve kanalizasyon altyapıları yenilendi. Büyükşehir Belediyesi tarafından altyapı için boru ve malzeme desteği ulaştırıldı. Selin yaşandığı bölgelerde su tahliyesi gerçekleştirildi. Selden zarar gören ailelere psiko-sosyal destek çalışmaları yapılırken, Kızılay ekipleri afetten etkilenenler için 20 mutfak seti, 80 battaniye, 80 yatak ve benzeri ihtiyaç malzemelerini bölgeye sevk etti. Yol açma çalışmaları büyük ölçüde tamamlanırken, elektrik hatlarındaki arızalar giderildi.

10'AR BİN LİRA NAKDİ YARDIM

Erzurum Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı da ailelerin ihtiyaçlarına göre gıda paketi, hijyenik malzeme ve 10'ar bin lira nakdi yardımda bulundu. Yaraların sarılacağına dikkat çeken Vali Çiftçi, "Sel felaketinde hayatını kaybeden kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum. İnşallah hep birlikte selin oluşturduğu yarayı saracağız. Vatandaşlarımızın bizlerden ve AFAD'tan gelecek ikazlara uymalarını istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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