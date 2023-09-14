Erzurum'da Şeker Poşetlerinde 8 Kilo Eroin Ele Geçirildi

Erzurum'da yapılan operasyonda, şeker poşetlerine gizlenmiş 735 parça halinde 8 kilo 557 gram eroin ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Erzurum'da, şeker poşetlerine gizlenmiş 735 parça halinde 8 kilo 557 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatına yönelik çalışmada, narkotik madde arama köpeği "Eris" ile yaptıkları aramalarda, şeker poşetlerine gizlenmiş 735 parça halinde 8 kilo 557 gram eroin ele geçirdi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.