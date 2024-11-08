Erzurum'da şehit polis Abdulkadir Güngör için mevlit okutuldu

Balıkesir'de 10 Kasım 2021'de kovaladığı şüphelilerin açtığı ateş sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Abdulkadir Güngör için memleketi Erzurum'da mevlit okutuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Müftülüğü koordinesinde Palandöken ilçesinde bulunan Müftü Solakzade Camii'nde düzenlenen programda, okunan mevlidin ardından şehitler için dua edildi.

Programa, şehidin ailesi ve yakınları, Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.