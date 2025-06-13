Erzurum'da şehit babaları ile gazilerin Babalar Günü kutlandı

Erzurum'da şehit babaları ile gazilerin Babalar Günü kutlandı
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Erzurum'da, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce kentteki şehit babaları ile gaziler evlerinde ziyaret edilerek Babalar Günü kutlandı.

Erzurum'da, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce kentteki şehit babaları ile gaziler evlerinde ziyaret edilerek Babalar Günü kutlandı.

İl Müdürü Hasan Aykut, beraberindeki mesai arkadaşları ile kentteki bazı şehit babaları ile gazileri ziyaret etti.

Aykut ve beraberindeler, geçen yıl 9 Aralık'ta Isparta'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Astsubay Çavuş Taha Nergiz'in Palandöken ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'ndeki evine giderek baba Ahmet Nergiz'in gününü kutladı.

Daha sonra Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde 11 Haziran 2018'de bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi'nin merkez Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'ndeki baba evi ziyaret edildi.

Aykut ve ekibi burada da şehidin babası Kemal Çelebi'nin gününü kutladı ve hediye takdim etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aykut, AA muhabirine, şehitlerin emaneti aileleri her zaman ziyaret ettiklerini söyledi.

Şehit aileleri ile gazilere her konuda yardımcı olduklarını vurgulayan Aykut, "Babalar Günü'nde şehitlerimizin mukaddes emanetleri babalarımızla birlikteyiz. Babalar Günü olduğu için daha farklı bir önem arz ediyor, büyüklerimizi ziyaret ettik. Şehitlerin kanları ile sulanan bu topraklarda ahde vefa borcumuzu yerine getirmek ve birlik beraberliğimizi perçinlemek için il müdürlüğü olarak şehit yakınları ve gazilerimizin her zaman yanında olacağız." dedi.

Şehit babası Kemal Çelebi de ekiplerin sıkça ziyarete geldiğini belirterek, "Bugün Babalar Günü olduğu için ziyarete geldiler, memnun oldum." diye konuştu.

Ekipler daha sonra kentte yaşayan tek Kore gazisi 94 yaşındaki Recep Kekeç'i evinde ziyaret ederek gününü kutladı ve hediye takdim etti.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
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