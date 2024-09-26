Erzurum'da Şehit Aileleri ve Koruma Altındaki Çocuklardan Kitap Okuma Etkinliği

Erzurum'da şehit aileleri, devlet korumasındaki çocuklarla kitap okuma etkinliğinde bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Nenehatun Çocuk Evleri Sitesi'nde, "Şehitlerimizin Emanetiyle Birlikte Okuyoruz" programı düzenlendi.

Şehit ailelerinin çocuklarla kitap okuduğu etkinlikte, öğrencilere yönelik Hacivat ve Karagöz gösterisi yapıldı.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit olan özel harekat polisi Yakup Sürücü'nün babası İbrahim Sürücü, hasadını yaptığı ayçiçeği çekirdeklerini ve pişirdiği mısırları kamyonla getirip çocuklara ikram etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, burada yaptığı konuşmada, çocukların sosyal ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmayı ve şehit aileleriyle güçlü bağlar kurmayı amaçladıklarını söyledi.

Şehitlerin emanetlerine sahip çıkmak ve gelecek nesillere aktarmak istediklerini ifade eden Aykut, şöyle konuştu:

"Sayın Valimizin desteğiyle gerçekleştireceğimiz bu tür programlarla, milletimizin birliğini ve beraberliğini pekiştirmeye devam edeceğiz. Bugün bizleri onurlandıran şehit polis memuru Yakup Sürücü'nün ailesine de ayrıca teşekkür ediyorum. Kendi tarlalarından hasat ettikleri çekirdek ve mısırları semaver çayı eşliğinde çocuklarımıza ikram etmesi, bu programa samimi ve sıcak bir hava kattı."

Şehit babası Sürücü de her zaman çocukların yanında olacağını ve onlara yönelik sürprizlerinin devam edeceğini belirtti.

Programa, Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, şehit aileleri ve koruma altındaki çocuklar katıldı.