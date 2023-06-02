Erzurum'da Şehir İçi Otobüsleri Kaza Yaptı: 15 Yolcu Yaralandı

Erzurum'da, iki şehir içi toplu ulaşım otobüsünün çarpışması sonucu 15 yolcu yaralandı. Kazada, her iki otobüste bulunan 15 yolcu hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen çok sayıda ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.