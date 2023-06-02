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Erzurum'da Şehir İçi Otobüsleri Kaza Yaptı: 15 Yolcu Yaralandı

Erzurum'da Şehir İçi Otobüsleri Kaza Yaptı: 15 Yolcu Yaralandı

Güncel Haberler

Erzurum'da, iki şehir içi toplu ulaşım otobüsünün çarpışması sonucu 15 yolcu yaralandı. Kazada, her iki otobüste bulunan 15 yolcu hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen çok sayıda ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Erzurum'da, iki şehir içi toplu ulaşım otobüsünün çarpışması sonucu 15 yolcu yaralandı.

Merkez Yakutiye ilçesi Şıh Köyü Caddesi'nde Yusuf Öztürk idaresindeki 25 H 0074 plakalı özel halk otobüsünün ara yoldan aniden çıkan araca çarpmamak için fren yapması sonucu, Ayhan Çiftçi yönetimindeki 25 DM 201 plakalı Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait otobüs arkadan çarptı.

Kazada, her iki otobüste bulunan 15 yolcu hafif yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen çok sayıda ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafik polisleri yolu çift yönlü olarak bir süre trafiğe kapatarak önlem aldı.

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Güncel

Yusuf Öztürk Yakutiye Erzurum Güncel Haberler

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