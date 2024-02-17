Erzurum'da Şehir Hastanesinin Tuvaletinde Ölü Bulunan Temizlik Görevlisi

Erzurum'da bir temizlik görevlisi çalıştığı şehir hastanesinin tuvaletinde ölü bulundu.

Şehir hastanesinin tuvaletinde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde yerde yatan kişinin hastanenin temizlik görevlisi Oktay Kara (51) olduğunu ve yaşamını yitirdiğini belirledi.

Vücudunda darp izine rastlanmayan ve kalp krizi sonucu öldüğü değerlendirilen Kara'nın cenazesi otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildi.