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Erzurum'da Şehir Hastanesinin Tuvaletinde Ölü Bulunan Temizlik Görevlisi

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Erzurum'da bir temizlik görevlisi çalıştığı şehir hastanesinin tuvaletinde ölü bulundu. Sağlık ekipleri, yapılan kontrolde temizlik görevlisinin kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi.

Erzurum'da bir temizlik görevlisi çalıştığı şehir hastanesinin tuvaletinde ölü bulundu.

Şehir hastanesinin tuvaletinde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde yerde yatan kişinin hastanenin temizlik görevlisi Oktay Kara (51) olduğunu ve yaşamını yitirdiğini belirledi.

Vücudunda darp izine rastlanmayan ve kalp krizi sonucu öldüğü değerlendirilen Kara'nın cenazesi otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

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