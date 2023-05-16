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Erzurum'da seçim sonuçlarına itiraz edildi

Erzurum'da seçim sonuçlarına itiraz edildi

Güncel Haberler

Erzurum'un Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerinde seçim sonuçlarına itirazda bulunuldu.

Erzurum'un Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerinde seçim sonuçlarına itirazda bulunuldu.

İYİ Parti temsilcileri, ilçe seçim kuruluna başvurarak Yakutiye'deki 3 bin 969 seçmenin oy kullandığı 12 sandık için 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonuçlarına itiraz etti.

Parti temsilcilerinin ayrıca Palandöken ve Aziziye ilçelerinde de bazı sandıklarda milletvekili seçim sonuçlarına itirazda bulunduğu bildirildi.

Müşahitlerin sandık başında not aldıkları oy sayılarının, tutanaktaki rakamlarla uyuşmadığı gerekçesiyle yapılan itiraz, ilçe seçim kurullarınca değerlendirilerek karara bağlanacak.

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Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Güncel

Milletvekili Yakutiye Erzurum Güncel Haberler

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