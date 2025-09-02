Erzurum'da Sazlık Alanda Erkek Cesedi Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

D100 kara yolu üzerindeki bir otomotiv servisinin yakınlarındaki sazlık alanda, 90 yaşındaki Sabri Bilmez'in cesedi bulundu. Ölümü şüpheli olarak kaydedilen Bilmez'in cesedinde darp izine rastlanmadı.

Erzurum'da sazlık alanda erkek cesedi bulundu.

D100 kara yolu üzerinde bir otomotiv servisinin sahibi, iş yerinin yakınlarındaki sazlık bir alanda duyulan sesler üzerine durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

AFAD'a bağlı dalgıç timince yapılan aramada, sazlık alanda bir erkek cesedi bulundu.

Yapılan kontrollerde yaşamını yitiren kişinin Sabri Bilmez (90) olduğu tespit edildi.

Cesedinde herhangi bir darp izine rastlanmayan Bilmez'in ölümü, şüpheli olarak kaydedildi.

İş yerinde gece bekçiliği yapan Ahmet Coşkun, gazetecilere yaptığı açıklamada, iş yeri sahibinin bölgede duyduğu sesler üzerine durumu polise haber verdiklerini söyledi.

Çevrede bir süre araştırma yaptıklarını anlatan Coşkun, "Işıklarla araştırma yaptık ama bir şey göremedik, polisler geldikten sonra gittik ağaçların dibine orada adamı fark ettik. Suyun üzerinde hareketsiz yatıyordu." dedi.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
Uçan arabanın deneme seferleri başladı! İşte satışa çıkacağı fiyat

Uçan araba yola çıkıyor! Satış fiyatı da belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diego Carlos'un Fenerbahçe'ye verdiği yanıt olay

Takımdan yollanan Carlos'un Fenerbahçe'ye verdiği yanıt olay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.