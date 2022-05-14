Erzurum'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Haberler

Erzurum'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
AA - Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel
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Erzurum'un Horasan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
ERZURUM (AA) - Erzurum'un Horasan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Erhan Kırmaç (27) iradesindeki 77 BR 805 plakalı otomobil, Danişment köyü yolunda şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Raife Aykut (74), Hezal Yıldız (72), İsmet Kırmaç (62) ve Cemile Çelik (60) ambulanslarla ilçe ve il merkezindeki hastanelere kaldırıldı.
AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel