Erzurum'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzurum'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

AA - Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel
 - Güncelleme:
Erzurum'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Erzurum'un Horasan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Horasan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Erhan Kırmaç (27) iradesindeki 77 BR 805 plakalı otomobil, Danişment köyü yolunda şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Raife Aykut (74), Hezal Yıldız (72), İsmet Kırmaç (62) ve Cemile Çelik (60) ambulanslarla ilçe ve il merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel

Otomobil, Erzurum, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title