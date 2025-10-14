Erzurum'da 'Sanatta İslam, İslam'da Sanat' Kongresi Başlıyor

Erzurum'da yerli ve yabancı 100'ü aşkın ilim insanının katılacağı "Sanatta İslam, İslam'da Sanat" uluslararası kongresi yarın başlıyor.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) işbirliğinde düzenlenecek kongrede, Türkiye'nin farklı üniversiteleri başta olmak üzere Fransa, İsveç, Malezya, Fas, İran, Azerbaycan, Bosna Hersek, Mısır, Katar ve Endonezya gibi birçok ülkeden katılımcılar yer alacak.

Kongrede İslam medeniyetinde sanatın düşünsel temelleri, bugünün sanat anlayışıyla ilişkisi ve çağdaş estetik konuları ele alınacak.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Aydemir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kongrenin hem akademik toplantı hem de sanatın İslam düşüncesindeki köklü yerini hatırlatacağını belirtti.

Sanatın önemine işaret eden Aydemir, "Bugünün gelecekle ilişkisini sorgulamayı amaçlayan bir kültür buluşması olacak. IRCICA gibi önemli bir kurumla işbirliği içinde sanatın barış, merhamet ve medeniyet dili olduğunu dünyaya bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Atatürk Üniversitesinden yükselen bu sesin uluslararası sanat ve düşünce çevrelerinde yankı bulacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Atatürk Üniversitesi'nde yarın başlayacak kongre, 17 Ekim'de sona erecek.