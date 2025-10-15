Erzurum'da 'Sanatta İslam, İslam'da Sanat' Kongresi Başladı

Erzurum'da yerli ve yabancı 100'ü aşkın ilim insanının katılacağı "Sanatta İslam, İslam'da Sanat" uluslararası kongresi başladı.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) işbirliğinde üniversitenin Nenehatun Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, ilk olarak müzik dinletisi sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

IRCICA Direktörü Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, programda yaptığı konuşmada, gelenekte alimlerin hepsinin şair olduğunu ve hikmet söylediklerini belirterek, "Günümüzdeki İslami ilimler sığlaştırıldı. İslami ilimlerden sanat, estetik, hissiyat dünyası çekilince 'İslam dini eşittir hukuk' haline geldi. Hukuk sadece ceza hukukundan ibaret haline geldi." ifadelerini kullandı.

İslam Alimleri Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu da İslam'ın bir medeniyet olduğunu söyledi.

Bu medeniyetin dışa yansımasının sanat olduğuna değinen Hacımüftüoğlu, "'İslam eşittir sanattır.' demek mümkündür. Sanat dediğimiz şey bir tefekkürün sonucu değil midir? Ortaya çıkan ve kimliğimizi dünyada ortaya koyan varlığımız sanattır." diye konuştu.

Hacımüftüoğlu, şunları kaydetti:

"Müziğimiz, şiirimiz, giyim kuşamımız, camimiz, mektebimiz, köprümüz, medresemiz sanattır, İslam medeniyetinin mahsulüdür, kişilik ve kimliktir ama bunun dışında bizim kişiliğimizden taviz verircesine içsel ya da dışsal tüm görüntülerimizden, vakur duruşumuzdan tavizler vermek suretiyle sanat adıyla prezante edilmek istenen hususların elbette İslam'la alakası yoktur. Müzikle İslam'ın arası nasıldır? Müziğin kelimeleri ve anlamı bizim için önemlidir. Eğer ihtiva ettiği anlam ve kelimeler birey ve toplumu gelenek, inanç ve örfümüze uygun olmayan bir istikamete sevk ediyorsa biz onu dinen, ahlaken, edeben kabul edemeyiz. Biz buna sanat demeyiz ama aşığın aşkını artırıyor ise o sanat benim sanatımdır."

"İslam sanatı geleceğe sözü olan dinamik bir bilinç alanıdır"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ise kongrede insanlık tarihinin en kadim sorunlarından birine yeniden cevap aramak üzere toplandıklarını anlatarak, "İslam, bir inanç sistemidir ve ayrıca hayatı, güzelliği, hakikati ve estetiği kuşatan bir varlık tasavvurudur. Bu tasavvur kimi zaman Kur'an-ı Kerim'in berrak dilinde, kimi zaman geometrik bir hat sanatında, kimi zaman da cami avlularında yankılanan ezan sesinde kendini göstermiştir. İslam sanatı geleceğe sözü olan dinamik bir bilinç alanıdır." ifadelerini kullandı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Aydemir de sanatın kitleler üzerinde çok önemli ve değerli bir etkisi ve gücü olduğuna değinerek, "Sanat, en güçlü manipüle etme araçlarından biridir. İnsanları ve kitleleri yönlendirmede, biçimlendirmede, değiştirmede, dönüştürmede, kanaat oluşturmada, kontrol etmede, bir şeylere kanalize etmede sanat her daim kullanılmıştır. Sanat, bizlere, Müslümanlara, İslam coğrafyasına ekmek ve su kadar gereklidir. Biz Müslümanlar, sanata ekmek ve su kadar muhtacız." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin farklı üniversiteleri başta olmak üzere Fransa, İsveç, Malezya, Fas, İran, Azerbaycan, Bosna Hersek, Mısır, Katar ve Endonezya gibi birçok ülkeden katılımcıların yer alacağı kongre, 12 çevrim içi ve 6 yüz yüze oturumla 17 Ekim'de sona erecek.