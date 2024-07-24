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Erzurum'da sahipli köpeğin saldırısında yaralanan 10 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı

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Erzurum'un Palandöken ilçesinde sahipli bir köpeğin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki çocuk tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Köpeğin saldırısı sonucu çocuk kolundan, kalçasının üst kısmından ve bacaklarından yaralandı. Anne ve baba, köpeğin sahipleri tarafından eğitilmesi gerektiğini ve sokak hayvanlarına yönelik çözümler bulunması gerektiğini belirtti.

Erzurum'da sahipli köpeğin saldırısında yaralanan 10 yaşındaki çocuk, tedavi altına alındı.

Palandöken ilçesi Müftü Solakzade Mahallesi'nde sokakta arkadaşlarıyla oynayan 10 yaşındaki Ömer Asaf Göl'e bir apartmanın bahçesinde kulübede bakılan köpek saldırdı.

Çevredekilerin yardımıyla kurtulan Ömer Asaf, kolundan, kalçasının üst kısmından ve bacaklarından yaralandı.

Ambulansla Erzurum Şehir Hastanesine kaldırılan Asaf, yapılan ilk müdahalesinin ardından acil serviste müşahede altına alındı.

Anne Tuba Göl, AA muhabirine, köpeğin saldırı anında çocuğunu yere yatırdığını söyledi.

"Polis çağırdım ve şikayette bulundum"

Diğer çocukların Asaf'ı köpeğin elinden alamadığını belirten anne Göl, şöyle konuştu:

"Ben ağlayarak geldiğini görünce koşup çocuğu aldım, ambulans ve polis çağırdım. Sahipli olduğu için şikayette bulundum. Köpek sahipli olmasına rağmen arabamla geçerken bile saldırıyor, demek ki aşılarını yaptırmamışlar. Köpeğe (apartmanın önünde) bir kulübe yapmışlar, orada bakıyorlar, bağlamıyorlar da çoğu zaman salıyorlar. O yüzden böyle saldırıyor, bağlı olsa saldırmaz. Polis çağırdım ve şikayette bulundum."

Baba Semet Göl de çocuğunun köpek saldırısında yaralandığı için üzüldüğünü belirtti.

Sokakta sahipli köpeklere de rastladığına dikkati çeken Göl, şunları kaydetti:

"Köpek ani bir saldırı yapmış çocuğa. Çocuğun anlatmasına göre sahibi çocuğuma kızmış, 'Git buradan.' demiş. O anda çocuk giderken köpek saldırmış. Demek ki köpek sahibinin kızdığını görünce saldırdı. Kalçasının üst kısmından yaralanmış, sağ baldırında diş izi var. Sürüklediği için sürtünmeden dolayı yaralar var. Sokak hayvanları iyi bakılsa sahipleri tarafından eğitilse daha iyi olabilir. Sahipsiz köpekler çok sıkıntı, bunlara artık bir çare bulunması lazım. Bu şekilde sahipli olsa bile dikkat edilmesi lazım. O köpeği sokaktan alıp sahiplenmiş ama böyle sonuçları da olabiliyor."

Kaynak: AA / Güncel

Palandöken Erzurum Çocuk Baba Sağlık Güncel Haberler

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