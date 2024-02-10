Erzurum'da Sağlık Çalışanları İsrail'in Saldırılarını Protesto Etti

Erzurum'da görevli sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla "sessiz yürüyüş"lerini 13. haftasında da sürdürdü.

Tarihi Lalapaşa Camisi'nin önünde bir araya gelen sağlık çalışanları, Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine yazıların yer aldığı dövizler ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne yürüdü.

Bazı ebeveynlerin çocuklarıyla katıldığı yürüyüşte polis güvenlik önlemleri aldı.

Grup adına açıklama yapan çocuk psikiyatri doktoru Özgür Esmeray, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler ile terörle mücadelede şehit olan askerlere rahmet diledi.

Esmeray, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin rakamlara sığdırılamayacağını belirterek, "Bugün burada devletlerden ve insanlardan beklentilerimizi dile getirmeyeceğim, duymak istiyorlarsa vicdanlarını dinleyebilirler." dedi.

Saldırı altındaki Filistin'de görev yapan sağlık çalışanlarını selamlayan Esmeray, şunları kaydetti:

"İnsanlık dışı bütün eylemlerden kurtulmak için verdiğimiz mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu minvalde tüm sağlık çalışanlarını ve bütün vicdan sahibi insanları harekete geçmeye, bu onurlu yürüyüşte yer alarak zulme karşı durmak adına 'sessiz yürüyüş' kervanımızda ses olmaya davet ediyoruz. Son olarak diyorum ki kanıksamayacağız, normalleştirmeyeceğiz. Sabırla ve azimle zulme karşı duranlar olacağız."???????