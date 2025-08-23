Erzurum'da Sağlık Çalışanlarından Gazze Protestosu

Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulmüne dikkati çekmek amacıyla yaptıkları sessiz yürüyüşlerine 93. haftada da devam etti.

Kent merkezindeki Lala Mustafa Paşa Cami önünde bir araya gelen doktor ve tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu sağlık çalışanları, Türk, Filistin ve "Doğu Türkistan" bayrakları eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne yürüdü.

Grup adına açıklama yapan aile hekimi Bünyamin Yeşilyurt, Gazzelilerin aylardır, İsrail'in saldırıları altında yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.

Yeşilyurt, saldırılarda binlerce masumun hayatını kaybettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Haftalardır yapabildiğimiz ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Bu hafta da bu meydandayız. Bakmaya çekindiğimiz aç bedenleri hala günbegün artarak görüyoruz. Bakınca sayılabilen kemiklere, kucaklarında yavrularının eriyişini izleyen annelere, doğum belgesini alıp eve giderken evlatlarının yaşamına son verildiğini öğrenen babalara, tek başına korkmadan adımlarını şehadete atan insanlara şahit oluyoruz. Canlı yayında soykırım izliyoruz. Biliyoruz ki üstün gelecek olan Filistinlilerdir, gevşeklik göstermeyelim, üzülmeyelim. Çünkü eğer inanmışsak üstün gelecek olan bizleriz."

Gruptakiler, basın açıklamasının ardından İsrail'in saldırıları nedeniyle Filistin'de hayatını kaybedenler için dua etti.