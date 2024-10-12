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Erzurum'da Sağlık Çalışanlarından Gazze İçin Protesto

Erzurum'da Sağlık Çalışanlarından Gazze İçin Protesto
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Erzurum'da sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla 48'inci kez sessiz yürüyüş düzenledi. Taşıdıkları dövizlerle yürüyen sağlıkçılar, Gazze'deki acılara dikkat çekip, dünya devletlerini eleştirdiler.

Erzurum'da sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için 48'inci kez sessiz yürüyüş yaptı.

Lalapaşa Camisi'nin önünde bir araya gelen sağlık çalışanları, taşıdıkları dövizlerle Yakutiye Medresesi'ne yürüdü.

Medrese önünde basın açıklaması yapan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Hakan Sümbül, Gazze'de büyük acıların yaşandığını belirterek, insanlığın zaman aşımına uğradığını söyledi.

Dünya devletlerinin Gazze için gerekenleri yapmadığına dikkati çeken Sümbül, şöyle konuştu:

"Rusya Ukrayna'ya saldırınca 'Çaykovski dinlemem Dostoyevski okumam' diyenler neredesiniz? İnsanlık için ne büyük utanç, koca dünyamız bir buçuk milyon insanın soykırıma tabii tutulmasını sadece izliyor. Dün diğer İslam ülkelerindeki zulmü izleyenler bugün de Gazze'yi izliyor. Siyonistler özellikle ABD desteği ile adım adım Kudüs'ü yutarken, Gazze'yi vururken, Mescid-i Aksa'yı yıkmaya çalışırken, biz bunları kabullenmeyeceğiz. Meydanlarda haykıracağız. Bunların unutulmasına hafızalarımızdan gitmesine müsaade etmeyeceğiz."

Boykot çağrısını yineleyen Sümbül, "Bizler vatandaşlar olarak sloganımızı tekrar ve tekrar söyleyecek ve bunu yaşamaya devam edeceğiz. Yılmadan ve yıkılmadan protestoya ve boykota devam." dedi.

Açıklamanın ardından, Gazze için dua edildi.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel

Uluslararası İlişkiler İnsan Hakları Politika 3-sayfa erzurum İsrail Güncel Dünya Gazze

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