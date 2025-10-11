Erzurum'da Sağlık Çalışanlarından Gazze İçin 100. Haftada Protesto

Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla yaptıkları sessiz yürüyüşlerini 100. haftada da sürdürdü.

Sağlık çalışanları ellerinde Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde, taşıdıkları döviz ve pankartlarla Havuzbaşı Kent Meydanı'nda Gazze için kurulan kermese destek verdi.

Prof. Dr. Naci Ceviz, grup adına yaptığı basın açıklamasında, 7 Ekim 2023'ün bir avuç yetimin iman dolu yürekleriyle 75 yıldır içinde bulundukları zulme en büyük tepkiyi verdikleri gün olduğunu söyledi.

O gün bir dönüm noktası, uyanışın başlangıcı ve bir dünyanın uyanışı olduğunu bildiren Ceviz, "100 haftadır meydanda olan bizleriz ama 78 yıldır namlunun ucunda olan Filistinliler. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Gazze'de ateşkes haberini aldık. 2 senedir perişan hallerine şahit olduğumuz çocukların zıplayıp hopladığını görünce biz de güldük, 'Elhamdülillah' dedik. Şüphesiz Gazze'nin sahipleri kabul ettiyse bize söz düşmez." ifadelerini kullandı.

Ceviz, düşmanın güvenilir olmadığını unutmadan Gazze için yapılabileceklere odaklanıp, yollarına devam edeceklerini belirterek, şunları dile getirdi:

"Filistin için her ne yapıyorsak bu süreçte daha da artırmamız gerektiği çok açık. Zulmü unutmamalıyız, unutanlara hatırlatmalıyız, evladımıza ettiğimiz kadar dua etmeliyiz, boykotu bir yaşam biçimi haline getirmeliyiz. Kapılar açılırsa gidip ellerinden tutmalıyız. Gazze'yi yeniden inşa etmeliyiz ve asla durmamalıyız. Savaşta saflar sıkıdır. Zira düşman önünüzdedir. Barış zamanı gevşememek gerekir. Bireysel mücadelemizi ömür boyu sürdürmeli, geçen 2 yılı asla unutmamalıyız. Bu savaş zamanında kalbi İslam'a ve Müslümanlara karşı yumuşamış olan Avrupalı gönüldaşlarımızla irtibatımızı artırmalı, birliğimizi güçlendirmeliyiz. Soykırımcı Netanyahu'nun ve arkasındaki siyonizmin bütün dünya halkları için nasıl bir tehlike olduğunu her daim gündemde tutmalıyız. 'Nehirden denize Filistin özgür olana kadar' kanıksamayacağız, normalleştirmeyeceğiz, sindirilmeyeceğiz. Sabırla, metanetle, sebatla ve azimle zulme karşı 'dur' diye haykıranlardan olacağız."

Program, dua ile sona erdi.