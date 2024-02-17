Erzurum'da Sağlık Çalışanları İsrail'in Gazze Saldırılarını Protesto Etti

Erzurum'da görevli hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla "sessiz yürüyüş" düzenledi.

Kent merkezindeki tarihi Lalapaşa Camisi'nin önünde bir araya gelen hekimler ile sağlık çalışanları, Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde taşıdıkları dövizler ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

Bazı sağlıkçıların çocuklarıyla katıldığı programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan aile hekimi Sümeyye Kocaaslan, 5 aydır Gazze'de katliamların sürdüğünü söyledi.

Gazze'de sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle meslektaşları başta olmak üzere tüm halkın salgın hastalıkların pençesinde olduğunu dile getiren Kocaaslan, şunları kaydetti:

"Sessiz yürüyüşümüz 14 haftadır Türkiye'nin her bölgesinden 40'tan fazla ilde, kendini insanlığı yaşatmaya adamış sağlık çalışanlarının katkısıyla devam ediyor. Her hafta beyaz önlüklerimizle yürüyerek 'Hiçbir katilin ve hiçbir teröristin yaptığı yanına kalmadığı gibi senin de yaptıkların yanına kalmayacak İsrail.' diyoruz. Sen kaybedeceksin, insanlık kazanacak, Filistin kazanacak. Beyaz önlükleriyle soykırıma karşı duvar örenler kazanacak. Yıktığın hastanelerde, bütün insanlığın hayatını kurtarmaya devam eden Gazzeli meslektaşlarımız kazanacak."

Kocaaslan, sabırla ve azimle zulme karşı "dur" diye haykıranlardan olmaya devam edeceklerini vurguladı.