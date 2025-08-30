Erzurum'da Sağlık Çalışanları Gazze İçin Sessiz Yürüyüş Düzenledi

Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulmüne dikkati çekmek amacıyla yaptıkları sessiz yürüyüşlerini 94. haftada da sürdürdü.

Kent merkezindeki Lala Paşa Camisi önünde bir araya gelen tıp fakültesi öğrencileri ile sağlık çalışanları, Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne yürüdü.

Katılımcılar adına açıklama yapan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Yusuf Çiftçi, İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilere rahmet diledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayan Çiftçi, "Gazze için işlenen zulmü duyurmak, halkımızı boykota davet etmek ve mazlumların sesi olmak için buradayız." dedi.

Çiftçi, şunları kaydetti:

"22 aydan uzun süredir süregelen saldırıları, açlık ve bombalara maruz kalan çocukları, hedef alınan hastaneleri, okulları, camileri hatırlatmak için buradayız. Çocuğunu toprağa gömerken şikayet etmek yerine ellerini açıp 'Allah'ım bizden razı olana kadar kanımızı almaya devam et' diye dua ettiğini gördüğümüz için Gazzeli anne ve kadınlara minnettarız. Ölümün bir son olmadığına, inananların asla yenilmeyeceklerini bize gösterdikleri için Gazze'nin adamlarına minnettarız."