Erzurum'da Sağanak Yağış Sonucu Yollar ve Alt Geçitler Su Altında Kaldı

Erzurum'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı yollar ile alt geçitler su altında kaldı. Mahsur kalan bir sürücü ekiplerce kurtarıldı. Belediye ekipleri ise su baskınlarının olduğu bölgelerde temizlik çalışmaları yaptı.