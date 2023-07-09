Üye Girişi
Haberler
Erzurum'da Sağanak Yağış Sonucu Yollar ve Alt Geçitler Su Altında Kaldı

Erzurum'da Sağanak Yağış Sonucu Yollar ve Alt Geçitler Su Altında Kaldı

Güncel Haberler

Erzurum'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı yollar ile alt geçitler su altında kaldı. Mahsur kalan bir sürücü ekiplerce kurtarıldı. Belediye ekipleri ise su baskınlarının olduğu bölgelerde temizlik çalışmaları yaptı.

ERZURUM'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollar ile alt geçitler, su altında kaldı. Mahsur kalan bir sürücü de ekiplerce, beklediği aracının üzerinden kurtarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turgay İpek - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title