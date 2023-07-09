Erzurum'da Sağanak Yağış Sonucu Yollar ve Alt Geçitler Su Altında Kaldı
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Erzurum'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı yollar ile alt geçitler su altında kaldı. Mahsur kalan bir sürücü ekiplerce kurtarıldı. Belediye ekipleri ise su baskınlarının olduğu bölgelerde temizlik çalışmaları yaptı.
ERZURUM'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollar ile alt geçitler, su altında kaldı. Mahsur kalan bir sürücü de ekiplerce, beklediği aracının üzerinden kurtarıldı.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turgay İpek - Güncel
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