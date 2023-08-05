Erzurum'da Sağanak Yağış Sonucu Yollar Sular Altında Kaldı

Erzurum'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı yollar ile alt geçitler su altında kaldı. Belediye ekipleri tıkanan mazgalları temizleyerek yolları açtı. Vatandaşlar göle dönen yolları yürüyerek geçmek zorunda kaldı. Araçlar mahsur kalan alt geçitlerde zabıta ve polis ekipleri tedbir aldı.

ERZURUM'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollar ile alt geçitler, su altında kaldı. Su baskınlarının oluştuğu bölgelerde belediye ekipleri tıkanan mazgalları temizleyip, yolları açtı.

Kentte bugün saat 16.30 sıralarında başlayan sağanak, kısa sürede sele neden oldu ve hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle bazı yollar ile özellikle alt geçitler su ile doldu. Yağmura sokakta hazırsızlık yakalanan vatandaşlar göle dönen yolları yürüyerek geçmek zorunda kaldı. Yakutiye ilçesindeki bazı alt geçitlerde araçlar mahsur kaldı.

Öte yandan zabıt ve polis ekipleri, su dolan yol girişlerinde tedbir alıp, sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi. Dükkan sahipleri de ellerinde fırçalar ile suyun içeri girmesini engellemeye çalıştı.