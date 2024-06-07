Erzurum'da Sağanak Yağış Sonucu Su Birikintileri Oluştu

Erzurum'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kentte öğleden sonra başlayan ve zaman zaman aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.

Aniden bastıran yağış yüzünden trafikte aksamalar yaşanırken, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi.

Kent sakinleri sağanaktan, iş merkezleri ve otobüs duraklarına girerek korunmaya çalıştı.