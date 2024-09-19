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Erzurum'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Erzurum'da öğleden sonra etkisini artıran sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açarak vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkiledi.

Erzurum'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte öğleden sonra aralıklarla yağan sağanak etkisini artırdı.

Yağış, cadde, sokak ve kaldırımların yanı sıra bazı iş yerlerinin önünde su birikintilerine neden oldu.

Hazırlıksız yağışa yakalanan vatandaşlar, bina saçaklarının altına girerek veya şemsiye kullanarak korunmaya çalıştı.

Bazı yollarda sürücüler, su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel

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