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Erzurum'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Erzurum'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açarken, vatandaşlar korunmak için saçak altlarına sığındı.

Erzurum'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah saatlerinden itibaren aralıklarla yağan sağanak, öğle saatlerinde etkisini arttırdı.

Yağış, cadde, sokak ve kaldırımlarda su birikintilerine neden oldu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, bina saçaklarının altına girerek veya şemsiyeyle korunmaya çalıştı.

Kentin farklı noktalarında sürücüler, su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel

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