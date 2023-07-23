Erzurum'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Erzurum'da güneşli havanın ardından aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar otobüs duraklarına ve iş yerlerinin önündeki saçakların altına sığındı. Polis ekipleri köprülü kavşaklarda önlem aldı.
Erzurum'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte güneşli havanın ardından aniden bastıran sağanak nedeniyle merkezdeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise otobüs duraklarına ve iş yerlerinin önündeki saçakların altına sığındı.
Polis ekipleri de kent merkezindeki köprülü kavşaklarda önlem aldı.
Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel