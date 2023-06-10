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Erzurum'da sağanak ve dolu etkili oldu

Erzurum'da sağanak ve dolu etkili oldu

Güncel Haberler

Erzurum'da etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Erzurum'da etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Kentte öğle saatlerinde aniden bastıran yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezi ve yüksek kesimlerde etkisini artıran sağanak ve dolu, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

Araç sürücüleri özellikle köprü altında biriken su yüzünden ilerlemekte güçlük çekti.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Güncel

Erzurum Güncel Haberler

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