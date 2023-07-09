Erzurum'da sağanak nedeniyle trafik kazası: 4 yaralı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) kavşağından, havalimanı yoluna seyir halindeki otomobil, sağanağın kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıkarak, kaldırımdaki ağaçlara çarpıp şarampole savruldu. Kazada, otomobildeki biri çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.