Erzurum'da Sağanak Nedeniyle Su Baskınları Meydana Geldi

Erzurum'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve işyerleri ile köprülü kavşaklarda su baskınları meydana geldi. Yağışın oluşturduğu su birikintileri nedeniyle ulaşım kısa süreliğine aksadı. Büyükşehir Belediyesi ve polis ekipleri önlem alarak çalışmalara başladı. Bazı ev ve iş yerlerinde su baskını yaşandı ve vatandaşlar sağanağın durmasını bekledi. Mahsur kalan bir vatandaş ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Erzurum'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve işyerleri ile köprülü kavşaklarda su baskınları meydana geldi.

Kentte aralıklarla devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi, yaklaşık yarım saat devam eden yağış sonrası bazı mazgalların tıkanması sebebiyle cadde ile sokaklar kısmen suyla kaplandı.

Yağışın oluşturduğu su birikintileri yüzünden bazı alt geçit ve caddelerde ulaşım kısa süreliğine aksadı.

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri de yol ve alt geçitlerde çalışma başlatıp önlem aldı.

Polis ekipleri de kent merkezindeki köprülü kavşaklarda biriken sularda sürücülerin mahsur kalmaması için giriş ve çıkışları kapattı.

Gez Mahallesi, 50. Yıl Caddesi, Aşağı Mumcu, Saraybosna Caddesi, Hastaneler Caddesi üstünde sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı.

Yakutiye ilçesindeki Aziziye Köprüsü, Çat yolu üzerindeki Şehir Hastanesi önündeki alt geçit ile Palandöken ilçesindeki Atlama Kuleleri, Beyaz Evler Kavşağı ve Mevlana Caddesi tamamen suyla dolunca bir süre araç geçişine izin verilmedi.

Merkez Aziziye ilçesinde de bazı ev ve iş yerlerinde su baskını meydana geldi.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise otobüs durakları ve iş yerlerinin önünde sağanağın durmasını bekledi.

Su baskını nedeniyle aracıyla Hamidiye Köprüsü'nde mahsur kalan ve otomobilin üstüne çıkarak yardım isteyen vatandaş itfaiye ekiplerince kurtarıldı.