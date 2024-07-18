Erzurum'da sağanak nedeniyle evler su altında, araçlar mahsur kaldı

Erzurum'da sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, araçlar yollarda mahsur kaldı.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Birçok noktada yolların su altında kaldığı ve araçların ilerlemekte güçlük çektiği kentte, polis ekipleri alt geçitleri trafiğe kapattı.

Bazı araçlar şehir merkezindeki Fil Geçti, Aziziye ve Hamidiye köprülerinin alt geçitlerinde oluşan su birikintilerinde mahsur kaldı. Ekipler, bu köprüleri araç girişine kapattı.

Su birikintileri nedeniyle arıza yapan ve mahsur kalan bazı araç sürücüleri de ekiplerden destek istedi.

Merkezdeki Çaykara Caddesi Öğretmen Evi Kavşağı'nda da kaldırımdan yola bakan bölümün bir kısmı sel nedeniyle çöktü.

Polis ve zabıta ekipleri yola bariyer koyarak yaya geçişini engelledi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri de şehrin farklı noktalarında meydana gelen su birikintilerini tahliye etmek için çalışma başlattı.

Kentte sağanağın etkisiyle cadde ve sokaklarda trafik yoğunluğu oluştu.