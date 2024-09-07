Erzurum'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte öğle saatlerinden itibaren aralıklarla başlayan sağanak, akşam saatlerinde etkisini arttırdı.

Sağanak, cadde, sokak ve kaldırımlarda su birikintilerine neden oldu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, bina saçaklarının altına girerek şemsiyeyle korundu.

Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.