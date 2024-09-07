Erzurum'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi
Erzurum'da öğle saatlerinden itibaren başlayan sağanak, akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Sağanak nedeniyle cadde, sokak ve kaldırımlarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar bina saçaklarının altına girerek şemsiyeyle korunmaya çalıştı. Sürücüler ise ilerlemekte güçlük çekti.
Erzurum'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte öğle saatlerinden itibaren aralıklarla başlayan sağanak, akşam saatlerinde etkisini arttırdı.
Sağanak, cadde, sokak ve kaldırımlarda su birikintilerine neden oldu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, bina saçaklarının altına girerek şemsiyeyle korundu.
Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.