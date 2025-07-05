Erzurum'da Sabah Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Erzurum'da Sabah Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Erzurum'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak, bazı alt geçitleri suyla doldururken, hasarlı trafik kazalarına da sebep oldu. Belediye ekipleri, alt geçitlerdeki suyu tahliye ederek trafiği yeniden açtı.

ERZURUM'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle kent merkezinde bazı alt geçitler suyla doldu.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Erzurum'da sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Saat 9.45 sıralarında başlayan sağanak yaklaşık yarım saat sürdü, kent merkezinde suyla kaplanan bazı alt geçitler ulaşıma kapatıldı. Belediye ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu alt geçitler trafiğe yeniden açıldı. Yağış nedeniyle kent merkezinde hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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