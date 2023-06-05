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Erzurum'da Resmi Kuruma Ait Araçla Hırsızlık Yapan 5 Şüpheli Yakalandı

Erzurum'da Resmi Kuruma Ait Araçla Hırsızlık Yapan 5 Şüpheli Yakalandı

Güncel Haberler

Erzurum'da Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait görünümü verdikleri araçla çaldıkları malzemeleri satan 5 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Erzurum'da resmi kuruma ait görünümü verdikleri araçla çaldıkları malzemeleri satan 5 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Aşkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir süre önce Aşkale- Tercan kara yolu Kükürtlü mevkisinde, Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılan bariyer ve dikme demir çalışmalarında kullanılan malzemelerin çalınmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 5 şüphelinin Karayolları Genel Müdürlüğü amblemi yapıştırarak resmi kuruma ait görünümü verdikleri pikapla hırsızlık yaptığını tespit etti.

Teknik takibe alınan şüpheliler, çaldıkları çok sayıda devlet malzemesini hurdacılara satmaya çalışırken jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, ele geçirilen malzemeler Karayolları Erzurum 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel

Karayolları Genel Müdürlüğü Jandarma Erzurum Tercan Güncel Haberler

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