Erzurum'da pusette uyuşturucu gizleyerek yolculuk yapan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanları engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda durumundan şüphelenerek durdurdukları araçta yaptıkları aramada, pusette gizlenmiş 3 kilo 530 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, araçtaki S.Ş. (28) ve O.B'yi (33) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.