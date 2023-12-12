Üye Girişi
Haberler

Erzurum'da Psikoloji Araştırmaları ve Çalışmaları Zirvesi Düzenlenecek

Güncelleme:
Abone Ol

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde düzenlenecek olan panel ve seminerde, psikoloji alanında son dönemde ortaya çıkan ileri uygulamalar ve güncel bakışlar ele alınacak. Etkinlik, bilgi alışverişini artırmayı, işbirliğini desteklemeyi ve psikoloji alanındaki ilerlemelere öncülük etmeyi amaçlamaktadır.

Erzurum'da, "Psikoloji Araştırmaları ve Çalışmaları Zirvesi İleri Uygulamalar ve Güncel Perspektifler" konulu panel ve seminer düzenlenecek.

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde 16-17 Aralık'ta "İleri uygulamalar ve güncel bakışlar" konusuyla düzenlenecek etkinlikte, psikoloji alanında son dönemde ortaya çıkan ileri uygulamalar ve güncel bakışlar ele alınacak.

Katılımcıların bu alandaki son gelişmeleri takip etmesine olanak sağlayacak programla, bilgi alışverişinin artırılması, işbirliğinin desteklenmesi ve psikoloji alanındaki ilerlemelere öncülük edilmesi amaçlanıyor.

Seminerde, "Çocuk ve Ergenlerde Kaygı ile İlişkili Uyaranlara Yönelik Dikkat Yanlılığında Dikkat Kontrol Becerilerinin Rolü", "Psikolojik Yaklaşımda Etik", "Ruh Sağlığında Bütüncül Yaklaşım", "Psikoloji Araştırmalarında Yenilikçi Yöntemler: Nöromodülasyon", panelde ise "Psikoloji ve Toplumsal Sorumluluk: Değişimi Yönlendirmek" konuları ele alınacak.

Kaynak: AA / Güncel

Erzurum Aralık Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hasan Bitmez kimdir, kaç yaşında, nereli? Saadet Partili Hasan Bitmez'in son durumu nedir? Hasan Bitmez'in sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir? Saadet Partili Hasan Bitmez meclis kürsüsünde baygınlık geçirdi! Halil Umut Meler ne dedi? Halil Umut Meler'in ifadesi nedir? Faruk Koca'nın ifadesi nedir? Faruk Koca tutuklandı mı? Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl? Halil Umut Meler son hali! Halil Umut Meler hakemliği bırakacak mı? Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında ve nereli? Manchester Utd-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester Utd-Bayern Münih hangi kanalda, şifresiz mi? Ogün Samast ismini değiştirecek mi? Ogün Samast'ın yeni adı ne olacak? Faruk Koca kaç yıl ceza alacak? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı, ne kadar ceza alır? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı, 12 Aralık bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kopenhag-Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi? Deniz Yavuzyılmaz kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Deniz Yavuzyılmaz kaç yaşında, nereli? Deniz Yavuzyılmaz biyografisi! MÜGE ANLI CANLI İZLE! 12 Aralık Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? LİG MAÇLARI ERTELENDİ | Süper lig ne zamana kadar ertelendi? TFF lig maçları ertelendi mi? Süper lig maçları neden ertelendi 2023?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title