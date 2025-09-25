Erzurum'da Prematüre Bebekler Yoğun Bakım Mücadelesini Kazandı

Erzurum'da 25 ve 26 haftalık biri 690, diğeri 780 gram doğan prematüre bebekler, organları gelişmediği için aylarca tedavi gördükleri yoğun bakım mücadelesini kazandı.

Erzurum Şehir Hastanesi'ne başvuran Aleyna Çankaya'nın kızı Hümeyra 26 haftalıkken 690 gram, Aydeniz Türköz'ün kızı Eflin Maral ise 25 haftalıkken Ardahan'da 780 gram olarak dünyaya geldi.

Doğumdan sonra organları gelişmeyen ve çeşitli sağlık problemleri olan bebekler, hastanenin yenidoğan yoğun bakım uzmanı Dr. Sibel Tanrıverdi Yılmaz ve ekibince tedaviye alındı.

Burada solunum cihazına bağlanan bebeklere, akciğer gelişimi için tedavi uygulandı ve damardan beslenmeleri sağlandı.

Eflin Maral 180, Hümeyra 140 gün yoğun bakımda kaldı

Türköz'ün kızı Eflin Maral dış merkezde kalp ameliyatı geçirdi. Ardından tedavilere olumlu yanıt veren ve organları gelişerek solunum cihazından ayrılan Eflin Maral 180 gün, Hümeyra bebek ise 140 günlük yoğun bakım tedavilerin ardından yaşama tutundu.

Sağlıkçıların "anne şefkatiyle" uyguladığı bakım ve tedavilerin ardından aylarca süren yoğun bakım mücadelesini kazanan ve kilo alan bebekler, annelerinin kucaklarına verilerek taburcu edildi.

Bebeklerini kucağına aldıktan sonra duygu dolu anlar yaşayan anneler ise gözyaşlarına hakim olamadı.

"Burası sevginin, sabrın, şükrün, küçük minnakların hayata tutunmayı kazandığı yer"

Dr. Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, bebekleri uzun süren tedavilerinin ardından taburcu ettiklerini söyledi.

Hastaların tedavi sürecinde çok zor günler geçirdiğini anlatan Yılmaz, "Eflin bebek 180 güne yaklaştı, evine göndereceğiz. Geçirdiği zor günlerde küçük kalp ameliyatı süreci yaşadı, oksijen ihtiyacı devam ediyor. Kronik akciğer hastası sayabiliriz ancak annesinin kucağına, evine, huzurla mutlulukla gönderiyoruz. Burası sevginin, sabrın, şükrün, küçük minnakların başarıyla hayata tutunmayı kazandığı yer." dedi.

Yılmaz, Eflin'in prematüre bebeklerde olabilecek damar açıklığı problemi nedeniyle il dışında ameliyatla tedavi edildiğini ve bundan dolayı sürecinin uzadığını belirterek, Eflin Maral'ı 180 günlük yoğun bakım tedavi sürecinin ardından 3 kilo 490 gram ağırlığında, Hümeyra bebeği ise 140 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından annelerinin kucağında evine göndereceklerini kaydetti.

"Çok zor uykusuz günler, geceler geçirdik"

Anne Türköz de bebeğini Ardahan'da 6 aylıkken doğurduğunu ve ardından Erzurum'a sevk edildiğini ifade etti.

Kızının kalbindeki delik nedeniyle farklı şehirde ameliyat geçirdiğini anlatan Türköz, "Çok zor uykusuz günler, geceler geçirdik. Şehir Hastanesi başta olmak üzere tüm doktor ve sağlık personeline teşekkür ederiz. Kızımı çok özledim, az bir zaman değil 180 gün. Yemek pişirirken bile aklımdan çıkmıyordu, şimdi yanındayım çok mutluyum." diye konuştu.