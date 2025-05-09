Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?

PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?
PKK'nin kongresi sonrası MHP cephesinden ilk yorum: Kan ve kin devri kapanmıştır

PKK kongresi sonrası sürecin mimarı MHP'den ilk yorum geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert sözler: Kantarın topuzu kaçtı, düzelme umudu da kalmadı

"Kantarın topuzu kaçtı, düzelme umudu da kalmadı"
Halit Ergenç mahkemede aylık gelirini açıkladı

Mahkemede aylık gelirini açıkladı! Rakam bir hayli ilginç

Erzurum'da polisler 900 lise öğrencisine "Gençlik ve Güvenli Gelecek" eğitimi verdi

Erzurum'da polisler 900 lise öğrencisine
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da polisler, "Gençlik ve Güvenli Gelecek" projesi kapsamında 4 okuldaki 900 lise öğrencisine eğitim verildi.

Erzurum'da polisler, "Gençlik ve Güvenli Gelecek" projesi kapsamında 4 okuldaki 900 lise öğrencisine eğitim verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği tarafından, terör örgütlerince eleman temin edilmesinin engellenmesi, terör konusunda farkındalık oluşturulması, şiddete varan aşırılıkların önlenmesi, gençlerin milli ve manevi duygularının pekiştirilmesi, ve devlete bağlılıklarının artırılması amacıyla "Gençlik ve Güvenli Gelecek" projesi kapsamında lise öğrencilerine yönelik eğitim programı hazırlandı.

Bu kapsamda polisler, kentteki Hamidiye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Hasan Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki toplamda 900 öğrenciyle buluştu.

Polislerce broşür ve kitap ayracı dağıtılıp çeşitli ikramlarda bulunulan öğrencilere, konferanslar da düzenlendi.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
Ücretli öğretmen aldığı maaşı paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü

Ücretli öğretmen maaşını paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü
İki hoca da kozlarını oynadı! İşte RAMS Başakşehir ve Fenerbahçe'nin ilk 11'leri

İki hoca da tüm kozlarını oynadı! Fenerbahçe'nin 11'inde sürpriz
Lisedeki şiddet olayı 14 kişinin başını yaktı! Müdür görevden uzaklaştırıldı, 1 öğrenci tutuklandı

Okuldaki bu görüntü müdür ve yardımcısı dahil 14 kişinin başını yaktı
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
DEM Parti'den PKK kongresiyle ilgili 8 maddelik açıklama: Yeni bir sayfa açılıyor

DEM Parti'den PKK kongresiyle ilgili 8 maddelik açıklama
20 bin memur ve işçi alımı için süreç başladı

20 bin memur ve işçi alımı için süreç başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.