Erzurum'da polisi yaralayıp kaçan zanlı yakalandı - Haberler

Erzurum'da polisi yaralayıp kaçan zanlı yakalandı
AA - Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel
Erzurum'da polisi bıçakla yaralayıp kaçtığı iddia edilen zanlı yakalandı.
Erzurum'da polisi bıçakla yaralayıp kaçtığı iddia edilen zanlı yakalandı.
Rabiana Mahallesi'nde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen bir kişinin rahatsızlığı sebebiyle olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.
Bu kişinin sağlık ekiplerine güçlük çıkarması nedeniyle polisten yardım istendi.
Söz konusu kişi olay yerine gelen bir polis memurunu bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı.
Yaralı polis memuru Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Zanlı polisin takibi ile yakalandı.
AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel