Erzurum'da polisi yaralayıp kaçan zanlı yakalandı Erzurum'da polisi bıçakla yaralayıp kaçtığı iddia edilen zanlı yakalandı. Erzurum'da polisi bıçakla yaralayıp kaçtığı iddia edilen zanlı yakalandı. Rabiana Mahallesi'nde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen bir kişinin rahatsızlığı sebebiyle olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Bu kişinin sağlık ekiplerine güçlük çıkarması nedeniyle polisten yardım istendi. Söz konusu kişi olay yerine gelen bir polis memurunu bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı. Yaralı polis memuru Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Zanlı polisin takibi ile yakalandı. AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Erzurum'da polisi yaralayıp kaçan zanlı yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.