Erzurum'da polisi yaralayıp kaçan zanlı yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzurum'da polisi yaralayıp kaçan zanlı yakalandı

AA - Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel
Erzurum'da polisi yaralayıp kaçan zanlı yakalandı

Erzurum'da polisi bıçakla yaralayıp kaçtığı iddia edilen zanlı yakalandı.

Erzurum'da polisi bıçakla yaralayıp kaçtığı iddia edilen zanlı yakalandı.

Rabiana Mahallesi'nde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen bir kişinin rahatsızlığı sebebiyle olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.

Bu kişinin sağlık ekiplerine güçlük çıkarması nedeniyle polisten yardım istendi.

Söz konusu kişi olay yerine gelen bir polis memurunu bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı.

Yaralı polis memuru Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Zanlı polisin takibi ile yakalandı.

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title