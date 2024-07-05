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Erzurum'da Polis ve Savcı Rolüyle Dolandırıcılık Yapan Şüphelilere Operasyon

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Erzurum'da telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 8 kişiyi 3 milyon lira dolandıran 13 şüpheliden 9'u yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise çeşitli delillere ulaşıldı.

ERZURUM'da, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 8 kişiyi 3 milyon lira dolandıran 13 şüpheliden 9'u yakalandı, Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, kendilerini savcı, polis olarak tanıtan şüphelilerin, mağdurları arayarak adlarına sahte altın bozdurulduğunu, şüphelileri yakalamak için geri verilmek üzere verdikleri hesap numarasına para göndermedikleri takdirde zarar göreceğini söyleyerek, para talep ettikleri belirlendi. Korku ve panik oluşturarak, verdikleri hesaplara para yatırttıkları, hesaplara gelen paraları kripto hesaplara transfer ederek izini kaybettirmeye çalışan 13 şüpheli tespit edildi. Bu kişilerin ayrıca, çıkar amaçlı oluşturdukları sistemle araç satışı yapmak isteyen vatandaşların ilanlarını internet sitelerinden kopyalayarak sahte ilan verdikleri, ağlarına düşürdükleri alıcı ve satıcıyı noterde buluşturarak satış bedelinin kendi hesaplarına gönderilmesini sağladıkları da ortaya çıktı.

Bu yöntemlerle 8 kişiyi 3 milyon dolandıran şüphelilere yönelik Erzurum merkezli Mersin, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa ve İzmir'de İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteğiyle Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından 13 ekip, 78 personelin katılımı ile dolandırıcılara yönelik eş zamanlı şafak operasyonu yapıldı. Operasyonda şüphelilerden 9'u yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan ev, araç ve iş yeri aramalarında içerisinde kripto hesapların bulunduğu 22 adet cep telefonu, para gönderimlerine dair banka dekontları ve dijital materyaller ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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