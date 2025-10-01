Haberler

Erzurum'da Polis, Öğrenciye Taşınma Yardımı Yaptı

Erzurum'da Polis, Öğrenciye Taşınma Yardımı Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk Üniversitesi öğrencisi Ceren Sağlam, yurtlar arasında taşınırken polis ekiplerinden yardım aldı. Polisler, öğrencinin eşyalarını taşıyarak ona destek oldular.

Erzurum'da polis ekipleri, yurtlar arasında taşınan üniversite öğrencisinin eşyalarını aracıyla taşıyarak yardımcı oldu.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü 1. sınıf öğrencisi Trabzonlu Ceren Sağlam kaldığı yurttan başka bir yurda taşınırken polisten yardım istedi.

Sağlam'a yardım için Toplum Destekli Polislik (TDP) Şubesi ile Ekipler Amirliğinden polisler yönlendirildi.

Polis ekipleri, Sağlam'ın eşyalarını araçlarına yükleyerek gideceği yurda götürdü.

Sağlam, yardım ettikleri için polislere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
248 gündür tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım tahliye edildi

248 gündür tutuklu bulunan Ayşe Barım hakkında karar verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın Liverpool'u devirdiği gören Henry'den bomba yorumlar

Galatasaray'ın Liverpool'u devirmesine kayıtsız kalamadı
Son günlerin en çok tartışmalı konusu! Özgür Özel'den dikkat çeken KAAN hamlesi

Son günlerin en tartışmalı konusu! Özel'den dikkat çeken KAAN hamlesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.