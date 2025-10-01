Erzurum'da Polis, Öğrenciye Taşınma Yardımı Yaptı
Atatürk Üniversitesi öğrencisi Ceren Sağlam, yurtlar arasında taşınırken polis ekiplerinden yardım aldı. Polisler, öğrencinin eşyalarını taşıyarak ona destek oldular.
Erzurum'da polis ekipleri, yurtlar arasında taşınan üniversite öğrencisinin eşyalarını aracıyla taşıyarak yardımcı oldu.
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü 1. sınıf öğrencisi Trabzonlu Ceren Sağlam kaldığı yurttan başka bir yurda taşınırken polisten yardım istedi.
Sağlam'a yardım için Toplum Destekli Polislik (TDP) Şubesi ile Ekipler Amirliğinden polisler yönlendirildi.
Polis ekipleri, Sağlam'ın eşyalarını araçlarına yükleyerek gideceği yurda götürdü.
Sağlam, yardım ettikleri için polislere teşekkür etti.
Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel