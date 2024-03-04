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Erzurum'da PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan şüpheli gözaltına alındı

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Erzurum'un Karaçoban ilçesinde PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Karaçoban ilçesinde DEM Parti'nin seçim irtibat bürosu açılış etkinliklerinde terör propagandası yapan E.Y, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sevk gedildiği hakimlikçe, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 3 gün imza yükümlülüğü getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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