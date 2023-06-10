Erzurum'da park halindeki pikaba çarpan otomobilde 1 kişi öldü

Erzurum'un merkez Yakutiye ilçesinde park halindeki pikaba çarparak kaldırıma savrulan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Mikail Başar idaresindeki 25 ADA 762 plakalı otomobil, Şükrüpaşa Mahallesi Mehmet Sekmen Bulvarı'nda park halindeki 25 AJ 391 plakalı pikaba çarpıp kaldırıma savruldu. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Erzurum Şehir Hastanesine, araçtaki Emirhan Yıldırım ise Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Başar, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.